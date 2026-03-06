Звездата на България в автомобилния спортзапочна новия сезон във Формула 2 с 4-о място в първата свободна тренировка на пистата "Албърт парк" в Мелбърн, Австралия.19-годишният ни талант на два пъти бе лидер, правейки най-бързите обиколки, но в крайна сметка остана зад италианеца(1.29,137 минути), съотборника му в Кампос Рейсинг -и шампиона от Формула 3Времето на Цолов бе с малко над половин секунда (+0,531 сек.) по-слабо от това на Мини.Катастрофи наспираха на два пъти тренировката.