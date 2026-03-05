Григор Димитров, започва днес своето участие на първия за годината "Мастърс" турнир на твърда настилка в Индиън Уелс, САЩ. 34-годишният хасковлия ще има за съперник в първи кръг французина Терънс Атман, а двубоят започва в 21:00 часа българско време.
Това ще бъде трети мач между двамата, като досега всеки има по една победа. Григор, който заема 42-ро място в света, спечели на клей в Рим през 2024 г., а 24-годишният французин спечели на твърда настилак в Мексико в края на миналия месец.
Димитров загуби 4 от последните си 5 мача, докато Атман е с 3 успеха в последните си 5 срещи.
Най-доброто постижение на Димитров на тази надпревара е от 2021 г., когато достигна полуфинал. Атман пък ще дебютира в основната схема.
