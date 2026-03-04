ЗАРЕЖДАНЕ...
Пиян турист помете Малена Замфирова, извършени са й няколко операции по спешност
Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара Замфирова е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница.
Медиците в Чехия са извършили по спешност, няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква тя да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.
Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената “безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.
От българската ски федерация призоваха: "Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче."
Малена Замфирова завърши трета преди три дни в състезанието от Световната купа в Криница, Полша. Това бе трети подиум в нейната кариера в състезание от такъв ранг.
През февруари тя записа и дебюта си на Олимпийски игри, в Италия младата българка зае десето място в паралелния гигантски слалом.
Малена Замфирова пред ФОКУС: Ако паралелният слалом отпадне от Олимпиадата, с брат ми ще сменим дисциплината
25.02
