Българската кеч звезда Мирослав Петров Барняшев, известен под псевдонима "Русев", влезе във физическа конфронтация с една от новите звезди на Световната федерция по кеч - Оба Феми

Двамата бяха част от събитието WWE Monday Night RAW 1710, провело се в "Gainbridge Fieldhouse" в Индианаполис, Индиана, САЩ.

Там Русев предизвика мощния нигериец, който прекрати участието му на турнира "Кралско меле" по-рано през годината. 

Интересното е, че по време на речта си с микрофона, Русев се обяви не като "The Super Athlete", "The Bulgarian Brute" или "The Redeemer", а като "The Lion of Bulgaria" (Лъвът на България). Това явно ще бъде новият гимик на българина. 

Най-вероятно ще се заформи вражда между двамата. 

Оба Феми е един от най-прогресиращите кечисти. Той изхвърли от ринга цели 6 бойци на "Кралско меле", а в момента е в серия от победи и най-вероятно е гласен за следващото голямо име в развлекателния спорт. 

Африканецът е висок 198 см и тежи 141 кг. Оба Феми е бивш шампион на NXT WWE, но от тази година се състезава в основния ростер на компанията, където е и Русев.