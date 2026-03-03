ЗАРЕЖДАНЕ...
Българин влезе в Топ 10 на Световното по биатлон в Германия
Талантът ни направи 2 грешки при първото си влизане на огневия рубеж, които се оказаха и единствени след двете му стрелби. Той изостана на 1:07.4 минути от победителя Томас Скленарик от Словакия, който бе безгрешен. В "Топ 3" влязоха още звездата Рихардс Лозберс от Латвия (3) (+48.4 сек.) и Маделена (2) от Франция (+49.9 сек.).
Днес на старт застанаха цели 117 биатлонисти от цял свят. България имаше 4 представители.
Николай Николов зае 57-а позиция с 4 грешки. Андрей Ночев е 75-и с 3, а Мартин Христов е 84-и с 4 сгрешени мишени.
Така страната ни класира двама състезатели за преследването, в което ще участват най-добрите 60 биатлонисти от спринта.
Припомняме, че само преди дни Джоргов стартира с бронз в индивидуалната дисциплина.
Мондиалът за подрастващи е исторически последен, в който има разделение между възрастите. От догодина планетарните шампионати за подрастващи ще бъдат само до 21 години!
