Българският талант Георги Джоргов зае 10-о място в спринта на 7.5 км при 19-годишните на 12.5 км на Световното първенство до 19 и до 21 години, което се провежда в германския зимен център Арбер.

Талантът ни направи 2 грешки при първото си влизане на огневия рубеж, които се оказаха и единствени след двете му стрелби. Той изостана на 1:07.4 минути от победителя Томас Скленарик от Словакия, който бе безгрешен. В "Топ 3" влязоха още звездата Рихардс Лозберс от Латвия (3) (+48.4 сек.) и Маделена (2) от Франция (+49.9 сек.). 

Днес на старт застанаха цели 117 биатлонисти от цял свят. България имаше 4 представители.

Николай Николов зае 57-а позиция с 4 грешки. Андрей Ночев е 75-и с 3, а Мартин Христов е 84-и с 4 сгрешени мишени. 

Така страната ни класира двама състезатели за преследването, в което ще участват най-добрите 60 биатлонисти от спринта.

Припомняме, че само преди дни Джоргов стартира с бронз в индивидуалната дисциплина

Мондиалът за подрастващи е исторически последен, в който има разделение между възрастите. От догодина планетарните шампионати за подрастващи ще бъдат само до 21 години!