ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT! Тренирам в най-уникалната зала в България!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Неформално с Георги Петков
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"Имам пълното съдействие на моите братя от "София Запад" и на Мирослав Пашов, които неслучайно са поставени на състезателния ми екип. За мен това е всичко, от което се нуждая. С PAGA обещаваме и една допълнителна изненада...", загатна още атрактивният боец и добави:
"Моят треньор е уникална личност! Сам-самичък изрисува цялата си зала. Не мисля, че в България имаме друг подобен случай. Това наистина е нещо невероятно!".
"Да, аз съм, за много хора, странна комбинация - художник, бивш боксьор, треньор и... шахматист. Опитвам се да създам необходимата среда в залата ни, където идващите да се чувстват на мястото си. Името INVICTUS го измисли моята половинка. Тя е подкрепата, от която имам нужда в трудни моменти", коментира четирикратният шампион на България и талант на Фондация "Димитър Бербатов" - Деян Шапилов, който беше категоричен:
"Сашо е нашият български нокаутьор. Нямаме много такива. Със сигурност очакваме зрелище от него на MAX FIGHT в Пловдив!".
Какво още разкри Йотовски за предстоящия сблъсък в края на май и остава ли налично желанието у него за участие и в двубой без ръкавици?
Екшън от началото до самия край - на ринга, а и в живота. Това е Александър Йотовски. С него няма и миг скука, пътно-транспортните неволи ги разреши за 20 секунди, а планира и нещо голямо за своето професионално бъдеще. Какво е то и всичко друго, което споделиха той и Деян - гледайте в епизода от неповторимия Пловдив!
Още по темата
/
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Още от категорията
/
Малена Замфирова пред ФОКУС: Ако паралелният слалом отпадне от Олимпиадата, с брат ми ще сменим дисциплината
25.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.