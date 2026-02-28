Българинътспечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина при 19-годишните на 12.5 км на Световното първенство до 19 и до 21 години, което започна днес в германския зимен център Арбер.Мондиалът за подрастващи е исторически последен, в който има разделение между възрастите. От догодина планетарните шампионати за подрастващи ще бъдат само до 21 години!Джоргов направи 3 грешки на огневия рубеж при четирите си стрелби, финиширайки на 3:23.9 минути от победителя и голям фаворит за златотоот Латвия. Шампионът, който е едва 16 години и зае 32-о място на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина направи също 3 грешки, но бе най-бърз от всички по трасето.Втори остана украинецът. Той направи 2 грешки и финишира на 54.5 секунди от победителя.Бронзът нае първи за България от световно първенство за подрастващи след този наот Мондиал 2022 за младежи. Тогава Тодев спечели сребро в преследването, но при 21-годишните.Днес на старт застанаха цели 117 биатлонисти от цял свят. България имаше 4 представители.зае 19-а позиция с 5 грешки.е 78-и с 8, ае 83-и с 6 сгрешени мишени.