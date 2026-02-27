ЗАРЕЖДАНЕ...
Мегазвездата в борбата прегази опонентите си при своето завръщане
Дагестанецът, който се състезава за Русия, спечели надпреварата в категория до 97 кг на свободния стил на силния турнир по борба, който се провежда в албанската столица Тирана.
29-годишният борец, който е двукратен олимпийски, 6-кратен световен и 4-кратен европейски шампион за мъже, записа 4 победи, за да триумфира.
Той започна с три категорични успеха с технически туш - над индиеца Кумар (9:0), Бекенов (8:0) от Казахстан и над Айтмухан (14:3) отново от Казахстан.
В големия финал се очакваше зрителите да видят двете легенди и добри приятели - Садулаев срещу американеца Кайл Снайдер. Янкито обаче изненадващо загуби на четвъртфинал от друг дагестанец - Мухамед Ханиев с 4:10.
Така в битка за златото Садулаев срази сънародника си Ханиев с 10:4 точки.
Това бе и първо състезание за Садулаев, който през миналата година не участва на Европейското в Словакия и на Световното в Хърватия след като не получи виза, а на Европейското през 2024 г. в Румъния бе изпратен обратно у дома още на летището в Букурещ.
