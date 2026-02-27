Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Звездата на България в зимните спортове Лора Христова спечели по категоричен начин анкетата на Международния съюз по биатлон за приятна изненада в своя спорт на Олимпийските игри в Милано/Кортина. 

Припомняме, че Лора Христова взе бронзов медал в индивидуалната дисциплина, а в останалите финишира в "Топ 15". 

Христова бе номинирана заедно с бронзовата медалистка от масовия старт Тереза Воборникова от Чехия, финландската мъжка щафета, която зае 7-о място на Игрите, както и датчанката Ан де Беше

За Христова гласуваха над 20.8 хиляди фенове, сред които звездата ни в алпийските ски Алберт Попов, тази в плуването - Габриела Георгиева, както и звездата ни в борбата Миглена Селишка

На второто място остана Тереза Воборникова с малко над 4.7 хиляди гласа. Финландският национален отбор получи 529 гласа, а Ан де Беше е с 301 гласа.