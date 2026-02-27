Славия приема ЦСКА 1948 в градско дерби от 23-и кръг на Първа лига. Мачът започва в 17:45 часа на стадион "Александър Шаламанов" в София.Домакините се намират на 7-о място в класирането с актив от 28 точки. Те са в серия от 4 мача без успех в елита и три поредни загуби. За последно Славия записа победа в официална среща при домакинството си на лидера в първенството Левски на 4-и декември 2025-а година.ЦСКА 1948 също не са във форма. Тимът от столичния квартал "Бистрица" се намира на 4-а позиция във временното класиране с 40 точки, с колкото е и третия ЦСКА. Те са в серия от 3 поредни загуби. Отборът започна с победа над новака Монтана втория полусезон в Първа лига, но след това отпадна от ЦСКА в турнира за Купата на България, а след това падна от "армейците" за първенство, както и от лидера Левски.В директните двубои ЦСКА 1948 спечели за последно срещу Славия. Това се случи след продължения през декември 2025-а година в турнира за Купата на страната. Това бе трети пореден успех за тях в мачове с "белите".Операторътопределя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на ЦСКА 1948 е 1.84, докато този за Славия е 4.33. Равенството е оценено на 3.60.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за ЦСКА 1948 е оценен на 1.89, докато евентуален триумф на "белите" е със ставка 3.90. Равенството е оценено на 3.60.