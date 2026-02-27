Григор Димитров приключи изцяло участието си на турнира от сериите "АТП 500", който се провежда в мексиканския курорт Акапулко.
Първата ни ракета на сингъл, който отпадна още на старта на единично, и неговият партньор на двойки Флавио Коболи от Италия се оттеглиха от надпреварата на двойки.
Те трябваше да играят във втори кръг на основната схема с испанско-мексиканския тандем Рафаел Ходар и Родриго Пачеко Мендес, но малко преди старта на двубоя двамата се отказаха от участие.
Това е редовна практика на Димитров, който, ако загуби на сингъл в дадена надпревара и се е включил при дуетите, то задължително не продължава на двойки.
Следващият турнир за Григор ще бъде първият за годината от сериите "Мастърс 1000" - този в Индиън Уелс, САЩ, започващ другата седмица.
