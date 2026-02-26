Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 проведе 3-дневен лагер в Благоевград, предава Bgbasket. Той бе между 21-и и 23-и февруари под ръководството на Димитрис Пападопулус и Лилия Георгиева. В групата попаднаха 16 състезателки от общо 7 клуба:В рамките на трите дни селекцията успя да проведе общо 5 тренировки, а в първия ден само една, докато в останалите два тренираха двуразово.