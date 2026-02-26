Сподели Сподели
Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 проведе 3-дневен лагер в Благоевград, предава Bgbasket. Той бе между 21-и и 23-и февруари под ръководството на Димитрис Пападопулус и Лилия Георгиева. В групата попаднаха 16 състезателки от общо 7 клуба:

1. Анелия Йорданова (Септември)

2. Натали Димитрова (Септември)

3. Дария Цветкова (Септември)

4. Магдалена Владимирова (Септември)

5. Рая Брайкова (Шампион 2006)

6. Кармен Георгиев (Шампион 2006)

7. Инна Макова (Шампион 2006)

8. Мария Кирилова (Шампион 2006)

9. Дария Райкова (Рилски спортист)

10. Никол Христова (Рилски спортист)

11. Десислава Борисова (Рилски спортист)

12. Христина Маргаритова (Ънстопабъл Добрич)

13. Виктория Димитрова (Дунав Русе)

14. Рая Виденова (Гърция)

15. Кристина Тодорова (Локомотив София)

16. Виктория Зелкова (Локомотив София)

В рамките на трите дни селекцията успя да проведе общо 5 тренировки, а в първия ден само една, докато в останалите два тренираха двуразово.