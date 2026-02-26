ЗАРЕЖДАНЕ...
Националките ни по баскетбол до 16 имаха 3-дневен лагер в Благоевград
© BGbasket.com
1. Анелия Йорданова (Септември)
2. Натали Димитрова (Септември)
3. Дария Цветкова (Септември)
4. Магдалена Владимирова (Септември)
5. Рая Брайкова (Шампион 2006)
6. Кармен Георгиев (Шампион 2006)
7. Инна Макова (Шампион 2006)
8. Мария Кирилова (Шампион 2006)
9. Дария Райкова (Рилски спортист)
10. Никол Христова (Рилски спортист)
11. Десислава Борисова (Рилски спортист)
12. Христина Маргаритова (Ънстопабъл Добрич)
13. Виктория Димитрова (Дунав Русе)
14. Рая Виденова (Гърция)
15. Кристина Тодорова (Локомотив София)
16. Виктория Зелкова (Локомотив София)
В рамките на трите дни селекцията успя да проведе общо 5 тренировки, а в първия ден само една, докато в останалите два тренираха двуразово.
Таня Гатева пред "Фокус": Най-голямата победа за мен е, ако всички отидем в залата и подкрепим България
25.11
Директорът на Берое Иван Николов пред ФОКУС: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол
09.10
