ЗАРЕЖДАНЕ...
Лудогорец търси днес в Унгария място в Топ 16 в Лига Европа
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Ludogorets 1945
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Срещата днес започва в 19:45 часа българско време на стадион "Групама арена" в Будапеща.
Първият сблъсък в Разград преди седмица завърши с успех за българите с 2:1.
Двата отбора играха и в квалификациите на Шампионска лига през настоящата кампания. През миналия август Ференцварош елиминира родния първенец след равенство 0:0 в Разград и успех с 3:1 у дома. След това тимовете се срещнаха и в основната фаза на Лига Европа, където "маджарите" победиха с 3:0.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач унгарците. Коефициентът за успех на Ференцварош е 1.57, докато този за Лудогорец е 5.50. Равенството е оценено на 4.33.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за разградчани е оценен на 5.75, докато евентуален триумф на унгарците е със ставка 1.53. Равенството е оценено на 4.33.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.