Стилияна Николова завърши осма в крайното класиране за "Спортист на годината" на 68-ите награди. Ексклузивно пред "ФОКУС" гимнастичката ни открехна частично вратата за идните месеци, ролята ѝ, когато се изготвя ново съчетание, дали подрастващите я търсят за съвети и вътрешната конкуренция.
Стили, преди седмица спечели контролното състезание на националния отбор. Това значи ли, че си достигнала вече най-добрата си форма или целиш да я достигнеш на Европейското първенство във Варна през май?
- Определено тази година имаме много важни състезания, именно Европейското първенство във Варна и Световното в Германия, където ще се спечелят и първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Така че още не съм във върхова форма. Всичко е предвидено за най-важните състезания.
Как стигнахте до решението точно съчетанието ти с обръч да претърпи промени, а останалите да останат същите за олимпийските квалификации?
- Беше решение на целия щаб. Не мога да уточня кой точно го взе, но беше единно решение.
Когато има корекции или се създава изцяло нова композиция, хрумват ли ти някои идеи, които споделяш или изцяло хореографите отговарят за тях?
- Да, разбира се, и аз се включвам в моите хореографии. Аз предлагам нови елементи, идеи и се включвам в този процес на подготовката.
След лагера във Варна и контролните състезания, сега какво предстои преди Световната купа в София през края на март?
- Имам още време за хубава подготовка, за засилени тренировки, евентуално още едно контролно и Световната купа в София.
Какви начини имаш за справяне с напрежението преди състезание или може би го приветстваш и ползваш като гориво в кръвта?
- Смятам, че един голям спортист няма как да не се притеснява. Въпросът е как ще се справиш с това притеснение и смятам, че ние, големите спортисти, всеки си намира собствен начин да се да преодолее това притеснение.
Има ли подрастващи момичета, запознати с успехите ти, които се допитват за съвети към теб или разчитат изцяло на треньорите си и на щабовете си?
- Да, има момичета, които се допитват до мен и съм много щастлива, че мога да споделя своя опит и да им помогна.
Художествената гимнастика има най-силната вътрешна конкуренция от всички спортове в България. Това ли е основната причина, според теб, за международните ни успехи всяка година, поколение след поколение?
- Да, определено. Това, че има вътрешна конкуренция, много помага и непрестанният труд и постоянство също.
