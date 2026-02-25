Екатерина Дафовска говори пред "ФОКУС" минути преди старта на церемонията по награждаване на "Спортист на годината".
Тя заяви, че бронзовата ни медалистка от Зимните игри в Милано-Кортина Лора Христова, както и Милена Тодорова, която завърши 4-та на индивидуален старт на спринта 7.5 км се превръщат в големи фигури на дамския биатлон.
"Силно се надявам да сме в челните позиции догодина," заяви Дафовска на въпрос дали дали през настоящата 2026 г. ще има биатлонисти в Топ 10 за Спортист на годината.
"Да, Лора се превръща в голяма фигура в женския биатлон, и не само тя, но и Милена, и това е хубаво, че двете се борят и се дърпат една друга, защото ако остане само едната, със сигурност няма да има вътрешна конкуренция и да могат да се доразвият," каза още олимпийската ни шампионка от Игрите в Нагано 1998.
"Лора трябва малко повече бегово да се доразвие, Милена трябва стрелково да подобрява нещата, но сме доволни от двете. Доста хубави класирания им пожелавам" допълни тя.
Дафовска коментира също така и заплахите за оттегляне от спорта на Благой Тодев и Валентина Димитрова.
"Аз лично стоя по настрана, не водя толкова преки разговори," заключи тя.
Цялото й изказване можете да откриете във видеофайла.
