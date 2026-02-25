, избран за спортист номер 1 на годината на България за 2025-а година, в интервю за ФОКУС!- За мен е изключително чест да съм отново тук, отново да взема водещата награда. Пак казвам тази награда е за всички спортисти, за всички нас, тъй като знам колко е трудно да се стигне въобще до тук, до тази класация. И наистина респект за всички участници, всички те заслужават уважение.Истинско ценното на тази церемония е, че ние всъщност можем да видим благодарност от обществото, може да видим оценката и също така можем да обменим и опита, който имаме, тъй като България има големи спортисти и би трябвало най-малкото те да се познават, така че една много хубава церемония.- Със сигурност! Виждам все повече млади таланти, все повече успешни спортисти и също така все повече конкуренция за наградата, така че това е много радостно и се надявам България все така да върви нагоре.- Аз заставам плътно зад идеята макар и да не съм го инициирал аз, тъй като случващото се в нашата федерация не е хубаво, наистина.Това нещо, което се случва, може да ни застраши от участие на Европейското първенство, след което пък може да ни застраши от участие на Световното първенство, което вече е квалификация за Олимпиада.Освен това имаме и задължения, които трябва да се плащат, а самото бездействие, когато се случва в този му етап, всъщност е действие именно фалит на Федерацията. Това, ако се случи, може да вземат лиценза на Федерацията, когато вече става много дълъг процес и ме застрашава да не участвам на следваща олимпиада.Не са в приятни тези неща и ние трябва да се справим с това нещо.- Разчитаме изцяло на Министерството на спорта. Аз смятам, че може да се измисли решение, но това ще бъде временно решение за Европейското първенство.- Това не мога да го кажа аз. Аз съм подготвен, аз съм готов.- Федерацията не знам колко говори с Министерството на спорта. Разговори с Министерството на спорта имаме аз, Асен Златев, моят мениджър Николай Жейнов. Днес Христо Стоичков също повдигна темата и смятам, че ще се намери правилното решение.Смятам, че имаме и подкрепата и от Димитър Бербатов, тъй като знаем какви са надеждите за този спорт, знаем какво можем и не е хубаво да го пропиляваме. Отттам насетне самата Федерация трябва да се справи с проблема си и да намери решение, тъй като това не трябва да бъде за постоянно решение.- Тук обжалванията си стоят, но също така има голям проблем, че спряха да се заплащат задълженията на Федерацията. Също така има голям проблем, че няма миналогодишен отчет, което не ни позволява да вземем бюджет тази година от Министерството на спорта. В същото време се трупат задължения на Федерацията, което смятам, че в по-дългосрочен план води нещата към фалит.- Ами, така изглежда. Така изглежда. Не знам дали е целенасочено, но трябва да спре това нещо. Тоест, или Стефан Ботев да намери път как да оправя задълженията и като цяло да гради Федерацията или трябва да предаде поста на следващия. Това са опциите. В противен случай фалира Федерацията.- Щом е скромна, можеш и ти да се пробваш (шегува се). Не, няма. Аз, като цяло, пиша винаги по-скромна заявка от възможностите си. Не смятам, че винаги е нужно да дам ненужно високи тежести. Най-лесното е да напишем едни тежести, а вече друго е, когато отидем да ги вдигаме. Така че, нали, знаеш, какво е казал тъпана: Там, като идем, ще видим!- Благодаря от сърце и вие бъдете здрави.