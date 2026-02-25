Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ювентус е домакин на Галатасарай в мач-реванш от плейофите в Шампионска лига. Срещата в Торино започва в 22:00 часа българско време.

Играчите на Лучано Спалети завършиха на 13-о място в груповата фаза с 13 точки. "Бианконерите" загубиха първия мач в Истанбул с катастрофалното 5:2.

Възпитаниците на Окан Бюрук финишираха на 20-а позиция в груповата фаза с 10 точки. Турският отбор има 3 победи в последните си 5 официални срещи с Юве.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач "Старата госпожа". Коефициентът за успех на италианците в редовното време е 1.50, докато този за гостите е 5.50. Равенството е оценено на 5.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за италианците е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на турците е със ставка 5.50. Равенството е оценено на 5.00.