Сензационен трансфер в Лудогорец!
"Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Салидо.
Това е Алберто Салидо
2018/19 – Атлетико Мадрид Б – 4 мача, 0 гола
2019/20 – Атлетико Мадрид Б – 6 мача, 1 гол
2019/20 – Аренас Клуб (наем) – 6 мача, 1 гол
2020/21 – Кордоба (наем) – 2 мача, 0 гола
2020/21 – Майорка Б (наем) – 6 мача, 0 гола
2021/22 – Лас Росас – 36 мача, 10 гола
2022/23 – Леганес Б – 27 мача, 4 гола
2023/24 – Монтихо – 19 мача, 6 гола
2023/24 – Ла Унион Атлетико – 14 мача, 4 гола
2024/25 – Берое – 33 мача, 12 гола
2025/26 – Берое – 13 мача, 8 гола
Общо: 166 мача, 46 гола
