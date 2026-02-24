Григор Димитров, стартира с победа участието си в турнира на двойки на твърда настилка в Акапулко, Мексико от сериите ATP 500. 34-годишният хасковлия и неговият партньор от Италия - Флавио Коболи, надвиха 4-те поставени в схемата Люк Джонсън от Великобритания и Ян Желински от Полша със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 39 минути игра.
Българо-италианският тандем реализиара 6 аса, с 4 повече от опонентите си. Григор и Флавио допуснаха 4 двойни грешки, докато съперниците им сбъркаха 2 пъти. Дуото от България и Италия отрази 6 от 10 възможности за брейк точка на противниците им и на свой ред ги пробиха 2 пъти.
На 1/4-финал Димитров и Коболи ще се изправят срещу испанец и мексиканец или хърватин и американец.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.