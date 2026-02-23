Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Първенецът на България от миналия сезон Лудогорец гостува днес на Ботев (Пловдив) в двубой от 22-и кръг на Първа лига. 

Мачът започва в 18:00 часа на стадион "Христо Ботев". 

Гостите се намират на втора позиция във временното класиране с актив от 43 точки като изостават от лидера Левски на 10, но са и с мач по-малко. Разградчани са в серия от 6 поредни победи.

Домакините днес са 11-и с 22 пункта. Те не познават победата за първенство от ноември насам. 

В директните двубои Лудогорец е в серия от 5 поредни успеха. За последно Ботев спечели срещу днешния си опонент с 3:2 на финала за Купата на България през май 2024-а година. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Лудогорец е 1.52, докато този за домакините е 7.00. Равенството е оценено на 4.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за разградчани е оценен на 1.40, докато евентуален триумф на Ботев е със ставка 8.75. Равенството е оценено на 4.33.