Марек отдалечи Фратрия от върха във Втора лига
Мачът на стадион "Спартак" в морската ни столица приключи при резултат 1:1.
Домакините откриха резултата чрез Румен Руменов, който вкара красиво попадение в 29-ата минута след като стреля остро от дъгата на наказателното поле.
В 49-ата минута гостите от Дупница изравниха. Точен за 1:1 бе Илия Димитров, който засече пас на Горанов успоредно на голлинията.
С равенството Марек спря серията от загуби за първенство. Тимът е вече с 18 точки на 14-а позиция във временното класиране. Фратрия са втори с 43, но са вече на цели 7 от върха, на който е Дунав. Тимът от Русе е и два мача по-малко.
