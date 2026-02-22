Марек взе точка при гостуването си на варненския Фратрия в двубой от 21-и кръг на Втора лига.Мачът на стадион "Спартак" в морската ни столица приключи при резултат 1:1.Домакините откриха резултата чрез, който вкара красиво попадение в 29-ата минута след като стреля остро от дъгата на наказателното поле.В 49-ата минута гостите от Дупница изравниха. Точен за 1:1 бе, който засече пас науспоредно на голлинията.С равенството Марек спря серията от загуби за първенство. Тимът е вече с 18 точки на 14-а позиция във временното класиране. Фратрия са втори с 43, но са вече на цели 7 от върха, на който е Дунав. Тимът от Русе е и два мача по-малко.