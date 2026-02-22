Тервел Замфиров навършва 21 години.
Той е роден на тази дата през 2005-а година.
Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство за мъже, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария.
Четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (паралелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си Малена Замфирова. През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия.
На 18 януари 2026 година постига и първия си успех в световната купа по сноуборд като печели гигантския слалом в Банско.
На 8 февруари 2026 година печели бронзов медал в гигантския слалом в сноуборда на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо и по този начин печели седмия медал за България от зимни олимпийски игри и първия медал след 20 годишна пауза.
Екипът на ФОКУС пожелава още много успехи, здраве и весел празник на звездата ни в зимните спортове!
