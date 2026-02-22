25-ите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина приключват днес с пищна церемония във Верона.
Освен впечатляващите спортни постижения на едни от най-добрите атлети в света, в Италия се случиха и редица запомнящи се (и не винаги съвсем сериозни) моменти, които чрез социалните мрежи обиколиха света за секунди, карайки милиони да се смеят или да клатят невярващо глава.
Нека си припомним някои от тях...
Аеродинамика с "разширени" възможности
Голям скандал разтърси Зимните олимпийски игри при ски скоковете, още преди самата Олимпиада да започне - изникнаха спекулации за уголемяване на пениси и приставки за тях измежду състезателите, предаде BBC.
През януари германският вестник Bild съобщи, че скачачите са си инжектирали хиалуронова киселина в интимните части, преди да бъдат измерени за костюмите им.
Хиалуроновата киселина, която не е забранена в спорта, може да се използва за увеличаване на обиколката на пениса с един или два сантиметра.
Това би увеличило повърхността на костюмите им по време на състезание, което според FIS, Международната федерация по ски и сноуборд, би могло да увеличи полета им във въздуха.
На пресконференция за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, генералният директор на Световната антидопингова агенция Оливие Нигли заяви:
"Не съм запознат с подробностите за ски скоковете и как това би могло да подобри представянето. Ако нещо излезе наяве, ще го проучим и ще видим дали е свързано с допинг. Не разглеждаме други средства за подобряване на представянето".
Бронзов медал, разбито сърце
Норвежецът Стурла Холм Легрейд спечели бронз в индивидуалния биатлон на 20 км при мъжете, като веднага след това призна на живо по телевизията, че е изневерил на приятелката си.
Той призна, че е имал афера преди три месеца и я нарече "най-голямата си грешка“, добавяйки, че това е била "най-лошата седмица в живота му“, след като е признал аферата на вече бившата си партньорка.
"Аз имах златния медал в живота си“, каза той.
На следващия ден бившата му приятелка, пишейки анонимно в норвежкия вестник VG, каза, че "не е избрала да бъде поставена в това положение“.
Тя написа: "Трудно е да се прости. Дори след обяснение в любов пред целия свят.
"В контакт сме и той е наясно с чувствата ми по този въпрос.“
10 000 за три дни: Олимпийското село остана без презервативи
По време на Свети Валентин на Олимпийските игри организаторите обещаха да заредят отново безплатни презервативи в олимпийските села, след като през седмицата бяха изчерпани.
"Можем да потвърдим, че презервативите в олимпийските села бяха временно изчерпани поради по-високо от очакваното търсене. Допълнителни доставки се очакват до понеделник“, заявиха от италианския организационен комитет в изявление.
"Мисля, че 10 000 са били използвани за 3 дни, 2800 спортисти са тук, така че можете да си представите, както се казва. Това ясно показва, че Свети Валентин е в разгара си в селото“, каза говорителят на Международния олимпийски комитет Марк Адамс.
"Кондомите традиционно са популярни сред олимпийските спортисти, които си вземат от тях за вкъщи като вид подарък за приятели", каза алпийската скиорка Миалитиана Клерк.
Когато и медалите не издържат на напрежението
Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 казаха, че обръщат "максимално внимание“ на причините за чупенето на олимпийските медали, след като няколко атлети съобщиха за проблеми със своите.
Две от златните медалистки на САЩ, Бризи Джонсън и Алиса Лиу, разкриха, че лентата се е откъснала от медала скоро след като са го получили.
Джонсън, която спечели злато в ски спускане за жени, показа счупения си медал на медийната конференция след събитието.
"И така, ето го медалът. Ето я и лентата“, каза тя пред репортери. "А ето го и малкото парче, което трябва да влезе в лентата, за да държи медала, и да, то се откъсна.“
Лиу разкри подобен проблем във видеоклип в социалните мрежи, след като спечели златото като част от отбора на САЩ в отборното състезание по фигурно пързаляне.
Видеото показва как Лиу държи медала и лентата в отделни ръце, с текст: "Моят медал не се нуждае от лента.“
Андреа Франциси, главен оперативен директор на Игрите в Милано-Кортина 2026, заяви, че организаторите разследват проблема.
Четириног спринтьор разби конкуренцията в ски бягането
Домашен вълк стана основен герой в отборния свободен спринт по ски бягане при жените на Олимпийските игри. По време на финалната права от квалификацията четириногото животно се появи на трасето в Тезеро и побягна на спринт след състезателките Константина Харалампиду и Тена Хаджич.
Вълкът дори пресече финалната линия, но впоследствие бе спрян от организаторите и изведен извън пистата. Името на неочаквания бегач е Назгул и е собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее на половин километър от мястото на надпреварата. Назгул е избягал от дома си, докато собственичката му е била в Антерселва за състезанията по биатлон.
Разпален скандал в най-дзен спорта на Игрите
Обвинения в нечестна игра. Псувни на леда. Контра-твърдения за тайна операция с незаконно заснемане. И всичко това в кърлинга?!
Драмата започна, когато канадецът Марк Кенеди се замеси в разгорещен словесен спор с шведа Оскар Ериксон към края на победата на отбора му с 8:6.
Шведите смятаха, че Кенеди многократно е докосвал двойно някои от камъните си, което е забранено действие в този спорт.
На следващия ден Швейцария докладва Кенеди за същото нарушение. Световната кърлинг федерация обяви, че ще разположи допълнителни длъжностни лица за останалата част от Игрите, за да проверят за двойно докосване.
И така...Ciao, Милано, довиждане Олимпиада! Благодарим за сълзите и смеха, спортните и човешките истории, неспирните емоции...
До след две години, когато предстоят Летните игри в Лос Анджелис, които със сигурност ще ни предложат подобни моменти. Нямаме търпение!
