България изпраща едно от най-успешните си участия на зимни олимпийски игри
© БОК, Костадин Андонов, Start-P
С това си постижение родните спортисти се нареждат на 25-а позиция ден преди края на Игрите в подреждането по медали.
България записва първи отличия от 20 години насам!
Припомняме, че на предходните четири олимпийски зимни форума (2010, 2014, 2018 и 2022) отборът ни от спортисти не стигаше до отличие, както и респективно до класирането по медали.
Медалите за страната ни от най-големия спортен зимен форум общо са вече 8:
Иван Лебанов - биатлон - бронз 1980' Лейк Плесид
Екатерина Дафовска - биатлон - злато 1998' Нагано
Евгения Раданова - шорттрек - сребро и бронз 2002' Солт Лейк Сити
Ирина Никулчина - биатлон - бронз 2002' Солт Лейк Сити
Евгения Раданова - шорттрек - сребро 2006' Бормио
Лора Христова - биатлон - бронз 2026' Милано/Кортина
Тервел Замфиров - сноуборд - бронз 2026' Милано/Кортина
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
17:38
Атанас Фурнаджиев: Част от спортистите не повярваха в методиката на Волфганг Пихлер! Тези, които повярваха, виждате какво правят
20.02
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
