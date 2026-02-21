Лора Христова коментира 14-ото си място днес в историческия масовия старт за страната ни на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.
"Беше много трудно състезание. Радвах се, че вървя толкова напред", коментира бронзовата медалистка в индивидуалната надпревара представянето си до последната стрелба, на която влезе на втора позиция.
"На последната стрелба бях много уморена физически. Две грешки. Твърде много са. Радвам се, че пак направих страхотно състезание.
Много съм щастлива със стрелбата си. В мой собствен розов балон съм си и се надявам да продължавам все така до края на сезона.
Много се радвам. Надявам се за следващите Игри да сме всичките (в масовия старт).
Много благодаря за подкрепата на всички българи, които ни гледат и бяха затаили дъх.
Благодаря на Федерацията, Община Троян, първите си треньори и всички, които ни подкрепяха", завърши Христова.
