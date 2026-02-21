България завърши участието си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с достойно представяне в исторически за България масов старт при жените в биатлона.Бронзовата медалистка от индивидуалнотосе движеше на феноменалната втора позиция до последната стрелба, в която направи две грешки и в крайна сметка финишира на 14-а позиция в първия си масов старт на зимни олимпийски игри.Другата българка -, което зае 4-о място в спринта, направи общо 5 грешки, след които зае 20-а позиция от 30 от най-добрите в света в този спорт!Представянето е историческо за страната ни, защото до момента никога не сме имали две българки в масов старт на най-големия спортен форум.Единствено легендата Екатерина Дафовска участва в дисциплината. Олимпийската шампионка от Нагано 1998' се нареди 8-а на Игрите в Бормио 2006'.Титлата днес спечелиот Франция. Втора финишира сънародничката й, а "Топ 3" допълни изненадатаот Чехия.Страната ни приключва участие на едни от най-успешните си зимни олимпийски игри. Тимът ни, в който участие взеха 20 състезатели, взе два бронза - нав индивидуалната дисциплина на биатлона и- в алпийския сноуборд.