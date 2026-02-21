ЗАРЕЖДАНЕ...
Столично дерби в Първа лига днес! Ще спре ли ЦСКА серията без победа срещу Славия?
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: CSKA Sofia FC
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 17:30 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски".
Домакините са на гребена на вълната след назначението на Христо Янев. Столичани спечелиха и трите си официални двубоя през календарната 2026-а година и продължават изкачването си в първенството, както и битката за Купата на България.
"Армейците" се намират на 4-о място във временното класиране с актив от 37 точки. Славия са 7-и с 28 пункта. Белите загубиха и двата си мача след подновяването на шампионата.
В директните срещи обаче славистите имат 2 победи в последните три дуела. За последно обаче двата отбора завършиха при резултат 2:2. Това се случи в края на август на стадион "Александър Шаламанов".
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на ЦСКА е 1.35, докато този за гостите е 9.00. Равенството е оценено на 5.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "армейците" е оценен на 1.37, докато евентуален триумф на Славия е със ставка 9.00. Равенството е оценено на 4.50.
Още по темата
/
Добруджа загатна за звезден трансфер! Играч, вкарвал на легендата Икер Касияс акостира в клуба!
02.01
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.