ЗАРЕЖДАНЕ...
Последен шанс за медали в исторически ден за България на Игрите в Милано-Кортина
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Биатлон България / Biathlon BG
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Надеждата на страната ни за ново отличие е свързана с представянето на биатлонистките Лора Христова и Милена Тодорова.
Медалистката в индивидуалното Лора и четвъртата от спринта ще стартират в масовия старт, който ще бъде исторически за България. За първи път страната ни ще има двама представители в тази дисциплина.
До момента само легендата Екатерина Дафовска е участвала на най-големия спортен форум, завършвайки 8-а на Игрите в Бормио през 2006-а година.
Масовият старт започва в 15:15 часа българско време.
Преди това, от 12:00 часа, е масовият старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро, където ще участва Даниел Пешков.
Това са и последните ни представители на Игрите в Милано-Кортина!
Освен двата спорта с българско участие, на 21 февруари ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени,
Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже.
Още по темата
/
Атанас Фурнаджиев: Част от спортистите не повярваха в методиката на Волфганг Пихлер! Тези, които повярваха, виждате какво правят
20.02
Още от категорията
/
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.