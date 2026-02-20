Председателят на Българска федерация по биатлонкоментира в интервю задумите на един от най-добрите ни състезатели в този спорт -Припомняме, че след като зае 22-о място в индивидуалния старт на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, банскалията обяви, че обмисля спиране на своята кариера или оттегляне за неопределен период от време."Говорих с него, но той си остава на неговото мнение. Според него, той е завършил треньорски профил в НСА и има знанията и знае за какво става въпрос. Това е неговото мнение", заяви Фурнаджиев.при жените също е в подобно положение заради представянето си на Игрите, но шефът на родния биатлон заяви:"Тя е с огромен потенциал, но това са си неща от кухнята. Не мисля, че е необходимо да се раздухват повече по медиите. Ще седнем и ще говорим както с нея, така и с Благой. Надявам се да продължат, защото и двамата са много перспективни състезатели".разкри, че част от националните не са повярвали в методиката на германската легенда и селекционер на националните ни отбори при мъже и жени -"Той е един от водещите треньори в света по биатлон, който е изградил не един и два олимпийски шампиона, но методиката му е изключително тежка и трудна и не може да се понася от всички. Просто тренировките са много изтощителни, с големи натоварвания, буквално на ръба на човешките възможности и заради това не всички състезатели успяват да приложат тази методика и много-много състезатели не й и вярват.""Част от спортистите не повярваха в методиката и не я изпълняваха на 100%. Това е причината. В смисъл, тези, които я изпълняваха на 100% това са Милена и Лора и Владо Илиев. Другите не се раздаваха напълно в тренировките. Когато имаш недоверие в една методика и когато се чуваш с предишния си треньор и чуваш той какво ти казва, и казваш: "Това не е така, това не работи“, тогава се стига до тези резултати. Те пак не са лоши. Нека да си кажем. Значи, Благой Тодев завърши 22-ри при положение, че имаше две грешки в стрелбата. Ако беше стрелял чисто ставаше 11-ти в индивидуалното", заяви шефът на биатлона.