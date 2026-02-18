Българският шампион Лудогорец, който продължава участието си в евротурнирите за сезон 2025/26, е спечелил точно 10.2 милиона евро до момента през настоящата кампания в надпреварите на клубно ниво на Стария континент във футбол. Това са около 20 милиона лева!Сумата пресметна специализираният футболен сайт Football Meets Datа. България е ситуирана на 28-о място от 39 държави, които са имали свой представител в основна фаза на всеки един от трите евротурнира.Приходите са генерирани от спечелени точки, позиция в класирането, бонус за класиране на плейофите, ТВ права, 5-годишен коефицент на държавата, 10-годишен клубен коефициент, стартов приход за класирането на в Лига Европа, както и приход за участие в квалификационните кръгове.Лудогорец може още да увеличи сумата, спечелена в евротурнирите, ако преодолее унгарския колос Ференцварош в плейофите на Лига Европа.Първият сблъсък е утре вечер от 22:00 часа българско време на стадион "Хювефарма арена" в Разград, а реваншът е след седмица в Унгария.