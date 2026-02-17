ЗАРЕЖДАНЕ...
Ювентус с тежко препятствие в Истанбул
Възпитаниците на Окан Бюрук завършиха на 20-о място в груповата фаза с 10 точки. Турският гранд записа 2 победи, 1 равенство и 1 загуба като домакин при голова разлика 5:3. Последният мач между двата тима се през 2013 г. завърши 1:0 за Галатасарай.
Момчетата на Лучано Спалети финишираха на 13-а позиция с 13 точки. "Бианконерите" постигнаха като гости 1 победа, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 5:5. "Старата госпожа" има 1 победа в последните си 5 официални мача с турския тим.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на италианците е 2.16, докато този за домакините е 3.40. Равенството е оценено на 3.40.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Юве е оценен на 2.17, докато евентуален триумф на турците е със ставка 3.30. Равенството е оценено на 3.60.
