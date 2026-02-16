Григор Димитров направи прогрес в световната ранглиста по тенис при мъжете. Първата ни ракета и бивш номер 3 в ранглистата от днес е на 42-о място, което е с позиция по-напред спрямо предходното му класиране.
34-годишният тенисист има в актива си 1105 точки. Той ще участва отново в турнир на този в Акапулко, който започва след седмица. Надпреварата е от категорията "АТП 500".
Втората ракета на България Димитър Кузманов слезе с място надолу до №265 с 202 пункта на сметката му. Отстъпления бележат още Пьотр Нестеров, който е №487 (-2) с 89 точки, Илиян Радулов - №516 (-4) с 59 и Александър Донски - №682 (-2) с 49 точки.
