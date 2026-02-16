Българската звезда в тенисанаправи прогрес в световната ранглиста по тенис при мъжете. Първата ни ракета и бивш номер 3 в ранглистата от днес е на 42-о място, което е с позиция по-напред спрямо предходното му класиране.34-годишният тенисист има в актива си 1105 точки. Той ще участва отново в турнир на този в Акапулко, който започва след седмица. Надпреварата е от категорията "АТП 500".Втората ракета на Българияслезе с място надолу до №265 с 202 пункта на сметката му. Отстъпления бележат още, който е №487 (-2) с 89 точки,- №516 (-4) с 59 и- №682 (-2) с 49 точки.