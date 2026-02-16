Новакът в Първа лига Добруджа гостува днес на Ботев във Враца в двубой от 21-и кръг на родния футболен елит.Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Христо Ботев".Домакините се намират на 10-а позиция с 25 точки. Гостите от Добрич са предпоследни (15-и) с едва 15 пункта в актива си.На старта на втория полусезон Ботев падна от лидера Левски с 1:3, а Добруджа, със своя нов треньор Ясен Петров, надигра с 3:0 Септември на своя стадион "Дружба", който вече притежава и осветление.В директните двубои двата тима се срещнаха за последно в средата на декември в турнира за Купата на България. Тогава Ботев стигнаха до успех с дузпи. Преди това врачани бяха спечелили в редовното време последните два мача, както и един в контрола. За последно Добруджа надигра този съперник с 1:0 като гост в двубой от Втора Лига през 2015-а година.Операторътопределя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Ботев е 2.10, докато този за гостите е 4.00. Равенството е оценено на 3.10.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Ботев е оценен на 2.21, докато евентуален триумф на Добруджа е със ставка 3.90. Равенството е оценено на 3.35.