Мачът от 20-и кръг на Втора лига между Вихрен Сандански и ЦСКА II бе отложен заради проливен дъжд и големи локви по терена на стадиона в Сандански.По програмата срещата трябваше да се проведе малко по-късно днес (15 февруари) - от 14 часа.Двубоят е отложен за утре, понеделник (16 февруари) от 14 часа.