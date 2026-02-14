Стефанос Циципас сподели, че въпреки проблемите си в последните месеци, гръкът е получил много ценни съвети от бившия номер 3 в световната ранглиста Григор Димитров.
"Може да загубих, но съм щастлив, защото най-накрая играя без болка. Преминах през много неща в последните 2 години и сега наистина мога да оценя какво значи да си здрав. Сега усещам, че съм на прав път, докато преди това бях заседнал в един и същи коловоз, а страданието на корта беше ужасяващо и се пренасяше със същата тежест в личния ми свят. Много хора казват, че сме привилегировани и никой не ни кара да играем насила, но това не е точно така. От ATP понякога те задължават да се състезаваш, дори когато тялото ти не е в състояние за подобно нещо и няма как да се отдръпнеш или да си починеш, за да се излекуваш напълно. Зад теб има множество спонсори и хора, които имат дадени очаквания и ти просто трябва да се справиш с всичко това. Нямам намерение да се оплаквам и ще ви спестя доста тревожни подробности, които ще споделя на по-късен етап от живота си. Знам, че Григор Димитров е преминал през същото и често си говоря с него за ментално здраве. Мога да се припозная в неговите разкази, но разговорите между нас си остават поверителни. Мога да ви кажа, че той е един прекрасен човек и в момента сме много близки. Помогнал ми е повече от всеки", заяви Циципас.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.