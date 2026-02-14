ЗАРЕЖДАНЕ...
Легендата Бьорндален: Лора Христова сътвори истинска лудост! Тотална изненада!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© TV 2 Sport/startphoto.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
52-годишният норвежец който прекрати състезателната си кариера на 3 април 2018 година, в момента работи като анализатор за различни медии.
"Българката (Лора Христова) сътвори истинска лудост. Това е удивително, невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам Милена Тодорова. Тя обаче пропусна съществена част от сезона. А нейната съотборничка (Лора Христова) се класира на подиума. Това беше тотална изненада за мен", коментира Бьорндален пред българските журналисти в международния пресцентър в Антхолц-Антерселва.
"Не я познавах (Лора Христова). Наложи ми се да потърся информация за нея. Но сега ще я следя. Защото наистина тя за мен направи най-голямата изненада досега", допълни той.
Бьорндален е един от най-успешните в олимпийската историята с 8 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала, както и с още 45 отличия от Световни първенства, 20 от които златни.
Легендарният норвежец заяви, че се чувства добре в новата си роля на коментатор и анализатор, но призна, че и състезанията му липсват.
"Всичко около мен е много добре. Но и стартовете ми липсват. Да се състезаваш е уникално, винаги съм искал да съм атлет. Но прекарах много, много години в спорта - почти 30. Имах страхотна кариера, сега се чувствам добре и като гледам отстрани", каза той.
Бьорндален дели рекорда за най-много олимпийски титли със сънародниците си от ски-бягането Марит Бьорген и Бьорн Дели, а вчера към тях се присъедини и още един ски бегач от страната Йоханес Клаебо, който спечели осмо злато в кариерата си в интервалния старт на 10 километра.
"Това е отлично за него . Но сега времената са други. За първи път участвах на Олимпиада през 1994 година. Но тогава дисциплините бяха три, а сега са много повече и Клаебо участва в 6, а дори и в 7. Тоест, по-лесно се печели олимпийско злато. Така е със сигурност. Но той го заслужава. Затова и казвам, че е трудно да се сравняват времената. Ще призная обаче, че нивото в ски-бягането е много високо, има няколко нации, които го държат такова - те печелят постоянно, но Клаебо определено е номер 1. Мисля, че ще подобри рекорда ми още на тези Игри", каза Бьорндален.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.