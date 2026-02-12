ЗАРЕЖДАНЕ...
Атлетико приема Барса в първи рунд по пътя им за финала за Купата
Възпитаниците на Диего Симеоне отстраниха Балеарес, Депортиво ла Коруня и Бетис, за да стигнат до тази фаза. Последният мач между двата тима бе за първенство през декември и завърши 3:1 за Барса.
Играчите на Ханзи Флик елиминираха Гуадалахара, Расинг Сантандер и Албасете в предишните кръгове. Каталунците имат 3 победи в последните си 5 официални двубоя с "дюшекчиите".
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Барса е 2.16, докато този за домакините е 3.00. Равенството е оценено на 3.80.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "червено-сините" е оценен на 2.23, докато евентуален триумф на мадридчани е със ставка 2.95. Равенството е оценено на 3.90.
