ЗАРЕЖДАНЕ...
ЦСКА с труден тест по пътя към полуфиналите за Купата
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© facebook.com/cskasofiaofficial
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Христо Янев отстраниха Севлиево като гости с 1:2 и Локомотив София като домакини с 2:1. Последният мач между двата отбора бе за първенство и завърши 0:1 за отбора от Бистрица.
Момчетата на Иван Стоянов елиминираха Янтра като гости с 0:4 и Славия също като гости с 2:3, като отборът спечели 2 от последните си 5 официални мача с ЦСКА.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.84, докато този за гостите е 4.33. Равенството е оценено на 3.25.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "червените" е оценен на 1.82, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 4.33. Равенството е оценено на 3.50.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.