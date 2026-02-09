Благодарение на спечеления медал нав гиганрския паралелен слалом на алпийския сноуборд България влезе в подреждането по медали.След първите два състезателни дни едва 15 държави имат отличия от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.Ето и класирането до момента по отличия:златни сребърни бронзови общо1. Норвегия 3 1 2 62. САЩ 2 0 0 23. Италия 1 2 6 94. Япония 1 2 1 45. Австрия 1 2 0 36. Германия 1 1 1 37. Чехия 1 1 0 27. Франция 1 1 0 27. Швеция 1 1 0 210. Швейцария 1 0 0 111. Република Корея 0 1 0 111. Словения 0 1 0 113. Канада 0 0 1 113. Китай 0 0 1 1