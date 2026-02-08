Тервел Замфиров спечели първия медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. 20-годишният дебютант на подобен форум взе бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд.
Това е първо отличие за България от Зимни олимпийски игри от 2006 г., когато отново в Италия Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шортрека.
В исторически план, това е седми медал за страната ни от Зимни олимпийски игри.
Първото отличие за родината е на Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра от 1980 г.
Екатерина Дафовска остава единствената ни златна медалистка, след като триумфира в индивидуални старт на 15 километра в биатлона в Нагано през 1998.
4 години по-късно печелим цели три медала: Ирина Никулчина взима бронз в преследването в биталона, а Раданова грабва сребро на 500 метра и бронз на 1500 метра в шорттрека, преди да спечели сребро и в Торино преди 20 години.
Общата равносметка е следната: 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови медала!
