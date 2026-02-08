България има своя първи медал от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо!Донесе го, който спечели бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд.20-годишният българин, който дебютира на подобен форум, надви в малкия финал Тим Мастнак от Словакия.Очаквайте подробности!!!