Детето чудо на българския и световен алпийски сноубордотпадна след драма на осминафиналите в дисциплината паралелен гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.16-годишната Замфирова, която е дебютантка на най-големия спортен форум при жените, загуби само с две стотни битката с легендата(Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Пьончанг 2018.На четвъртфиналите германката ще се изправи срещуБългарката бе 10-а в квалификациите, в които бе и най-младата сред всички участнички!На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.След малко са осминафиналите на при мъжете с участието на