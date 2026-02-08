Сподели Сподели
Детето чудо на българския и световен алпийски сноуборд Малена Замфирова отпадна след драма на осминафиналите в дисциплината паралелен гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

16-годишната Замфирова, която е дебютантка на най-големия спортен форум при жените, загуби само с две стотни битката с легендата Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Пьончанг 2018.

На четвъртфиналите германката ще се изправи срещу Зузана Мадерова.

Българката бе 10-а в квалификациите, в които бе и най-младата сред всички участнички! 

На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.

След малко са осминафиналите на при мъжете с участието на Тервел Замфиров и Радослав Янков.