ЗАРЕЖДАНЕ...
Малена Замфирова отпадна след драма
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Ски
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
16-годишната Замфирова, която е дебютантка на най-големия спортен форум при жените, загуби само с две стотни битката с легендата Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Пьончанг 2018.
На четвъртфиналите германката ще се изправи срещу Зузана Мадерова.
Българката бе 10-а в квалификациите, в които бе и най-младата сред всички участнички!
На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.
След малко са осминафиналите на при мъжете с участието на Тервел Замфиров и Радослав Янков.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.