Страхотни! Тервел Замфиров и Радослав Янков в битките за медали на Олимпиадата!
20-годишният Замфиров зае 5-о място в пресявките и ще избира трасе в директните елиминации, като ще се изправи срещу Елияс Хуберт.
Радослав Янков финишира 13-и и няма да избира трасе. Негов съперник ще бъде Арно Годе (Канада).
Третият ни представител Александър Кръшняк зае 31-о място и не продължи напред в дебюта си на най-големия спортен форум.
Само първите 16 от 32-а стартиращи ще се борят за медалите!
Лидер след квалификациите стана италианецът Роберт Фишлайнер, следван от сънародника си Аарон Марч и легендата Бенямин Карл от Австрия.
При жените България също класира състезателка в "Топ 16" и това е детето чудо Малена Замфирова.
Финалите започват в 14:00 часа българско време!
Можете да ги гледате по БНТ1 и БНТ3.
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
