Световният шампион в паралелния слалом на алпийския сноуборд Тервел Замфиров и другата ни голяма звезда в този спорт Радослав Янков се класираха за основното състезание на дисциплината паралелен гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. 

20-годишният Замфиров зае 5-о място в пресявките и ще избира трасе в директните елиминации, като ще се изправи срещу Елияс Хуберт.

Радослав Янков финишира 13-и и няма да избира трасе. Негов съперник ще бъде Арно Годе (Канада).

Третият ни представител Александър Кръшняк зае 31-о място и не продължи напред в дебюта си на най-големия спортен форум.

Само първите 16 от 32-а стартиращи ще се борят за медалите! 

Лидер след квалификациите стана италианецът Роберт Фишлайнер, следван от сънародника си Аарон Марч и легендата Бенямин Карл от Австрия.

При жените България също класира състезателка в "Топ 16" и това е детето чудо Малена Замфирова

Финалите започват в 14:00 часа българско време!

Можете да ги гледате по БНТ1 и БНТ3.