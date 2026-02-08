Сподели Сподели
Новакът в елита Добруджа приема днес Септември в двубой от 20-и кръг в родната Първа лига. 

Мачът започва в 12:00 часа българско време на стадион "Дружба", който вече е с ново модерно осветление

Сблъсъкът е първи официален мач и за двата тима през календарната 2026-а година. 

В контролите преди старта на втория полусезон Добруджа победи Черно море и словашкия Ружомберок, а в останалите три мача загуби от косоварския Дрита, узбекският Буньодкор и арменския Алашкерт. 

Септември записа само една победа в приятелските срещи преди старта на пролетния дял, надигравайки полския Висла. Столичани загубиха другите си 4 мача. 

В директните двубои през новия век Добруджа няма победа над този съперник, а единствената такава в исторически план датира от 1999-а година - 5:1 на свой терен. 

За последно Септември спечели с 2:1 в София през миналия август. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой домакините. Коефициентът за техен успех е 1.95, докато този на столичани - 4.20. Равенството в редовното време е оценено на 3.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Добруджа е оценен на 1.96, докато евентуален триумф на Септември е със ставка 3.90. Равенството е на 3.35.