Цели десет българи ще стартират днес във втория състезателен ден на зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.Спортистите ни в алпийския сноуборд -, откриват родното участие в борбата за медалите. Квалификациите в паралелния гигантски слалом започват в 10:00 часа, а първите 16 в тях от двата пола продължават във финалите с директни елиминации от 14:00 часа.В 13:30 часа ски бегачитеще направят олимпийски дебют в дисциплината скиатлон на 10 + 10 километра в Тезеро.След 15:05 часа на трасето по биатлон в Антхолц-Антерселва ще стартира българският квартет от смесената щафета на 4 по 6 километра в състав38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на страната на легендарната състезателка по шоттрекОсвен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне.В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед.