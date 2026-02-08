Сподели Сподели
Ето го класирането по медали при нациите на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано и Кортина д'Ампецо:

Италия - 3 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 1)

Япония - 3 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 1)

Норвегия - 3 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 1)

Швеция - 2 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 0)

Швейцария - 1 медал (злато - 1; сребро - 0; бронз - 0)

Словения - 1 медал (злато - 0; сребро - 1; бронз - 0)

Канада - 1 медал (злато - 0; сребро - 0; бронз - 1)

Китай - 1 медал (злато - 0; сребро - 0; бронз - 1)