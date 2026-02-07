Българският шампион на двойки от Откритото първенство на Австралия по тенис при юношитенаправи рекордно класиране в световната ранглиста за подрастващи след форума в Мелбърн,17-годишният нашенец, който триумфира при дуетите с южноафриканеца, се изкачи до рекордната за него 21-а позиция в класацията.Софиянецът направи скок с 4 позиции и вече има в актива си 1148 точки, спечелени в 42 турнира.Световният шампион, който се оттегли от юношеския тенис преди няколко месеца, продължава да оглавява ранглистата! 17-годишният победител от "Уимбълдън" и "US Open" за 2025-а година, води с над 1000 точки на втория в класациятаШампионът на сингъл от Австралияот Словения дебютира в "Топ 10", заемайки директно 4-о място, което скок с цели 7 позиции спрямо предходното му класиране.