Националният състезател по спортна гимнастика - Мартин Мишев бе приет в редовна форма на обучение по докторска програма в Югозападен университет "Неофит Рилски“. Той ще развива дисертационен труд в катедра "Спорт“ към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт.

Тема на изследването му е: "Ефективността на съвременните тренировъчни методи за развитието на физическата и техническата подготовка при деца до 12 години в спортна гимнастика“.

Срокът за защита на дисертационния труд е 3 години.