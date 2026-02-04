Националният състезател по спортна гимнастика -бе приет в редовна форма на обучение по докторска програма в Югозападен университет "Неофит Рилски“. Той ще развива дисертационен труд в катедра "Спорт“ към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт.Тема на изследването му е: "Ефективността на съвременните тренировъчни методи за развитието на физическата и техническата подготовка при деца до 12 години в спортна гимнастика“.Срокът за защита на дисертационния труд е 3 години.