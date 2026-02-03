Сподели Сподели
Левски и Лудогорец откриват пролетния дел в родния футбол със сблъсък за Суперкупата на България. 

Мачът започва в 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". 

Това ще бъде втори дуел между грандовете за Суперкупа на страната след този от септември 2022-а година. Тогава разградчани печелят след изпълнение на дузпи с 4:3 (2:2 в редовното време). 

Последните три официални срещи между двата отбора завършват с равенства. 

Преди това те си размениха по две домакински победи. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой "сините". Коефициентът за техен успех е 2.66, докато този на разградчани - 2.71. Равенството в редовното време е оценено на 3.14.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Левски е оценен на 2.80, докато евентуален триумф на Лудогорец е със ставка 2.90. Равенството е на 3.25.