Звездата на България в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт (WWE) направи своето завръщане на турнира "Кралски грохот". 

Събитието се проведе на специално направен стадион за шоуто в Рияд, Саудитска арабия през уикенда.

Надпреварата е известна с двете кралски мелета от по 30 кечисти мъже и 30 кечисти жени. 

В мъжкото направление Русев, който за последно бе част от подобно през 2018-а година, излезе под номер 5, но не се задържа дълго на ринга.

Българинът се сби с шампиона на NXT Оба Феми, но нигериецът успя да избута пловдивчанина от ринга, елиминирайки го по този начин след едва 32 секунди!

В крайна сметка Оба Феми бе една от звездите на вечерта, отстранявайки най-много опоненти, а сред тях беше и легендата Рей Мистерио

Победител в "Кралско меле 2026" при мъжете стана Роман Рейнс.