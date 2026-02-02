ЗАРЕЖДАНЕ...
Кечистът Русев се завърна на "Кралски грохот" след 8 години!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: Wrestle Features
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Събитието се проведе на специално направен стадион за шоуто в Рияд, Саудитска арабия през уикенда.
Надпреварата е известна с двете кралски мелета от по 30 кечисти мъже и 30 кечисти жени.
В мъжкото направление Русев, който за последно бе част от подобно през 2018-а година, излезе под номер 5, но не се задържа дълго на ринга.
Българинът се сби с шампиона на NXT Оба Феми, но нигериецът успя да избута пловдивчанина от ринга, елиминирайки го по този начин след едва 32 секунди!
В крайна сметка Оба Феми бе една от звездите на вечерта, отстранявайки най-много опоненти, а сред тях беше и легендата Рей Мистерио.
Победител в "Кралско меле 2026" при мъжете стана Роман Рейнс.
Още по темата
/
Юлияна Янева, номер 1 в борбата ни за тази година пред "Фокус": Радвам се, че постигнах тази мечта
17.12
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
27.11
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.